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Сегодня, 10:37

Циципас стал самым молодым финалистом Australian Open у мужчин с 2011 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас нанес поражение россиянину Карену Хачанову в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 и вышел в финал турнира.

24-летний Циципас стал самым молодым финалистом Australian Open в мужском теннисе с 2011 года, когда в матче за титул сошлись Новак Джокович и Энди Маррей. На тот момент сербу и британцу было по 23 года.

В финале Циципас встретится с победителем в паре Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

Карен Хачанов&nbsp;&mdash; Стефанос Циципас: матч 1/2 финала Australian Open. Хачанов — Циципас: кто выйдет в финал Australian Open? Онлайн-трансляция матча
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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