Циципас стал самым молодым финалистом Australian Open у мужчин с 2011 года

Греческий теннисист Стефанос Циципас нанес поражение россиянину Карену Хачанову в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 и вышел в финал турнира.

24-летний Циципас стал самым молодым финалистом Australian Open в мужском теннисе с 2011 года, когда в матче за титул сошлись Новак Джокович и Энди Маррей. На тот момент сербу и британцу было по 23 года.

В финале Циципас встретится с победителем в паре Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).