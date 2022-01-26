Циципас прокомментировал свой выход в полуфинал Australian Open, в котором он может встретиться с Медведевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свою победу над итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:4, 6:2) в четвертьфинале Australian Open.

«Янник — очень хороший игрок. Я старался сосредоточиться на своих лучших ударах, за что мне воздалось даже лучше, чем я думал. Я очень доволен тем, как сегодня подавал и реализовывал тактику на матч. Поддержка трибун была потрясающей. Остановка игры из-за дождя во втором сете? Это часть игры. Я знал, что двигаюсь в верном направлении и старался делать это с самого начала матча. После того, как закрыли крышу, условия немного поменялись, но у меня получилось адаптироваться к новым условиям», — приводит сайт ATP слова Циципаса.

В полуфинале Australian Open Циципас встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Даниил Медведев (Россия, 2).