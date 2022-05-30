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Сегодня, 18:23

Циципас проиграл датчанину Руне в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас уступил датчанину Хольгеру Витусу Недскову Руне в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 3 часа и завершился со счетом 5:7, 6:3, 3:6, 4:6.

На счету Циципаса, четвертой ракетки мира, восемь подач навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Датчанин, который занимает 40-е место в рейтинге ATP, сделал четыре эйса и столько же двойных ошибок, и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов.

В 1/4 финала турнира Руне встретится с Каспером Руудом из Норвегии.

Отметим, что в прошлом году Циципас дошел до финала «Ролан Гаррос», где уступил Новаку Джоковичу.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 7:5, 3:6, 6:3, 6:4

Теннис
Roland Garros
Стефанос Циципас
15
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