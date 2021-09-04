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Циципас проиграл Алькарасу и прекратил борьбу на US Open

02:06
Карлос Алькарас после победы. Фото US Open
Карлос Алькарас после победы. Фото US Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в четвертый раунд US Open в мужском одиночном разряде. В третьем раунде его обыграл испанец Карлос Алькарас. Для победы испанскому спортсмену понадобилось пять сетов.

Счет матча — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5) в пользу Алькараса. Игра продолжалась четыре часа и 11 минут.

Следующим соперником Алькараса станет Петер Гойовчик (Германия), который ранее победил швейцарца Анри Лааксонена — 3:6, 6:3, 6:1, 6:4.

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Евгений Петров все материалы автора

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