Циципас проиграл Алькарасу и прекратил борьбу на US Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в четвертый раунд US Open в мужском одиночном разряде. В третьем раунде его обыграл испанец Карлос Алькарас. Для победы испанскому спортсмену понадобилось пять сетов.

Счет матча — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5) в пользу Алькараса. Игра продолжалась четыре часа и 11 минут.

Следующим соперником Алькараса станет Петер Гойовчик (Германия), который ранее победил швейцарца Анри Лааксонена — 3:6, 6:3, 6:1, 6:4.