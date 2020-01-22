Циципас, Пелья и Шварцман прошли в третий раунд Australian Open

На Australian Open проходят матчи второго раунда в мужском одиночном разряде. В третий круг прошли аргентинцы Диего Шварцман и Гвидо Пелья, а также грек Стефанос Циципас, соперник которого немец Филип Кольшрайбер не смог сыграть из-за травмы.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Сэм Керри (США) — Рикардас Беранкис (Литва) — 7:6, 4:6, 6:4, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 0:0 отказ 2-го игрока

Гвидо Пелья (Аргентина, 22) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:1, 6:4, 3:6, 6:3

Диего Шварцман (Аргентина, 14) — Алехандро Давидович (Испания) — 6:1, 6:4, 6:2