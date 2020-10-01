Циципас обыграл Куэваса во втором раунде Roland Garros
19:27
В матче второго раунда Roland Garros греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл уругвайца Пабло Куэваса (6:1, 6:4, 6:2). Словенец Альяж Бедене победил серба Николу Миливоевича (7:5, 2:6, 6:1, 7:6 (7:4))
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:1, 6:4, 6:2
Альяж Бедене (Словения) — Никола Милоевич (Сербия, Q) — 7:5, 2:6, 6:1, 7:6 (7:4)