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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Циципас обыграл Куэваса во втором раунде Roland Garros

19:27
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В матче второго раунда Roland Garros греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл уругвайца Пабло Куэваса (6:1, 6:4, 6:2). Словенец Альяж Бедене победил серба Николу Миливоевича (7:5, 2:6, 6:1, 7:6 (7:4))

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:1, 6:4, 6:2

Альяж Бедене (Словения) — Никола Милоевич (Сербия, Q) — 7:5, 2:6, 6:1, 7:6 (7:4)

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