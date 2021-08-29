Циципас: «Не помню, чтобы во время локдауна меня стригли. Я кому угодно свои волосы не доверю»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о том, что во время локдауна из-за пандемии коронавируса ни разу не стригся.

На пресс-конференции перед US Open один из болельщиков попросил совета, к какому парикмахеру лучше обратиться.

«Я не помню, чтобы во время локдауна меня стригли. Так что ты можешь представить, что на голове творилось. Не помню, чтобы меня кто-то стриг. Я кому угодно свои волосы не доверю», — сказал Циципас.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США по теннису начнутся 30 августа.