Циципас уступил Микельсену в первом круге Australian Open
Греческий теннисист Стефанос Циципас в первом круге Australian Open уступил американцу Алексу Микельсену со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. На счету 26-летнего грека 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге 41-я ракетка мира встретится с победителем матча Джеймс Маккейб (Австралия) — Мартин Ландалусе (Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Алекс Микельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 7:5, 6:3, 2:6, 6:4
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Алехандро Табило (Чили, 23) — 1:6, 6:2, 6:3, 7:6 (7:1)
Якуб Меншик (Чехия) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3