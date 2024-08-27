Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:20

Циципас вылетел с Открытого чемпионата США

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл австралийцу Танаси Коккинакису в матче первого круга US Open-2024.

Встреча длилась 3 часа 55 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5 в пользу представителя Австралии.

В следующем раунде Коккинакис сыграет против победителя пары Нуну Боржеш (Португалия) — Федерико Кория (Аргентина).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Танаси Коккинакис (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/1/5/
Теннис
US Open
Стефанос Циципас
1
Читайте также
Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года?
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
Зеленский впервые заявил об использовании F-16
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Старт Медведева, Хачанов против Эванса, матчи Сафиуллина и Калинской. Онлайн-трансляция US Open
Мирра Андреева вышла во второй круг US Open
US Open 2024 — расписание и результаты 27 августа (женщины): Рахимова проиграла Свентек, Павлюченкова и Андреева вышли во второй круг
Диана Шнайдер — Надя Подороска: смотреть трансляцию матча US Open 2024
US Open 2024 — расписание и результаты 27 августа (мужчины): матчи Медведева, Хачанова, Хуркач вышел во второй круг
Рахимова проиграла Свентек в первом круге US Open, упустив три сетбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

US Open 2024 — расписание и результаты 27 августа (женщины): Рахимова проиграла Свентек, Павлюченкова и Андреева вышли во второй круг

Мирра Андреева вышла во второй круг US Open
Новости
RSS RSS
Все новости