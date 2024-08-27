Циципас вылетел с Открытого чемпионата США

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Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл австралийцу Танаси Коккинакису в матче первого круга US Open-2024.

Встреча длилась 3 часа 55 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5 в пользу представителя Австралии.

В следующем раунде Коккинакис сыграет против победителя пары Нуну Боржеш (Португалия) — Федерико Кория (Аргентина).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Танаси Коккинакис (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5