Циципас и Бадоса снялись с микста US Open — 2025, Рублев сыграет с Муховой
Пресс-служба US Open — 2025 опубликовала обновленный заявочный лист на турнир в миксте.
Согласно списку с турнира снялись дуэты Стефанос Циципас/Паула Бадоса (Греция/Испания) и Джек Дрейпер/Чжэн Циньвэнь (Великобритания/Китай).
Список поплнили дуэты Андрей Рублев/Каролина Мухова (Россия/Чехия), Хольгер Руне/Аманда Анисимова (Дания/США), Райлли Опелка/Винус Уильямс (США/США), Алекс де Минаур/Кэти Бултер (Австралия/Великобритания), Катержина Синякова/Марсело Аревало (Чехия/Сальвадор), Донна Векич/Хуберт Хуркач (Хорватия/Польша).
Турнир US Open в миксте пройдет с 19 по 20 августа.
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