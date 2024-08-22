Циципас и Бадоса пожертвуют детской школе призовые с выставочного турнира в миксте

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, куда они вместе с Паулой Бадосой пожертвуют призовые, заработанные за победу в выставочном турнире US Open Mixed Madness.

«Ожидания от нашей пары оправдались. Мы планировали это очень долго, и я рад, что нам удалось сыграть вместе. В прошлый раз в Индиан-Уэллсе у нас был печальный финал. Я доволен, что здесь у нас получилось показать хороший теннис и также весело провести время. Возможность разделить это с тем особенным человеком, с которым ты проведешь большую часть своей жизни, — потрясающе. Мы собираемся пожертвовать призовые детской школе», — приводит Sportskeeda слова Циципаса.

Выставочный микст-турнир прошел 20 августа на корте Артура Эша (США). Циципас и Бадоса получат за победу 75 миллионов долларов.