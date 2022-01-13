Циципас: «Джокович играет по своим правилам. Немногим могло прийти в голову прилететь в Австралию без прививок»

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о ситуации, в которой оказался серб Новак Джокович в Австралии.

«Джокович играет по своим правилам, — приводит слова Циципаса WION. — Он делает то, на что у многих теннисистов не хватает смелости. Особенно после того, как ATP объявила определенные критерии для въезда теннисистов в страну. Немногим могло прийти в голову прилететь в Австралию без прививок или с нарушением протоколов. Для этого требуется много смелости и понимание того, что ты рискуешь выступлением на Australian Open».

Напомним, 5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба.

Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Теннисист должен был быть депортирован, однако суд 10 января отменил это решение. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.