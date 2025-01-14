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Чжэн Сайсай — Эрика Андреева: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Чжэн Сайсай и Эрика Андреева встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянка Эрика Андреева встретится с китаянкой Чжэн Сайсай в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 января. Игра пройдет в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Сайсай находится на 688-м месте в мировом рейтинге WTA, Андреева — на 86-м. Победитель матча выйдет во второй круг турнира, где встретится с Беатрис Хаддад Майя или Юлией Риерой.

Теннис
Эрика Андреева
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