Чжэн Циньвэнь победила Векич и сыграет против Соболенко в четвертьфинале US Open
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла Донну Векич из Хорватии в четвертом круге US Open — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 53 минуты.
Китаянка сделала 10 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Векич 9 подач навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале US Open Чжэн Циньвэнь сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Донна Векич (Хорватия, 24) - 7:6 (7:2), 4:6, 6:2
Источник: Сетка US Open
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