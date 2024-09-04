Чжэн — о состоянии перед матчем с Соболенко: «Я чувствовала себя ужасно, не могла уснуть»

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь заявила, что на ее поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США повлияла усталость после ночных матчей.

«Конечно, это влияет на многое. Особенно я не могла уснуть после того, как закончила матч в 2.30 утра [против Донны Векич]. Это повлияло, потому что вчера я не смогла тренироваться... я чувствовала себя ужасно. Я хотела играть в теннис, но не ощущала, что смогу это сделать. Конечно, есть и другие игроки, которые заканчивают очень поздно. Я не могу ни на что жаловаться, потому что иногда бывает такое расписание», — приводит Sportskeeda слова Чжэн.

В четвертьфинале турнира китаянка уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко со счетом 1:6, 2:6. Следующей соперницей Соболенко будет американка Эмма Наварро.

US Open-2024 проходит с 19 августа по 8 сентября на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.