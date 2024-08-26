Стала известна соперница Эрики Андреевой во втором круге US Open

Китаянка Чжэн Циньвэнь в трех сетах победила американку Аманду Анисимову в матче первого круга US Open — 4:6, 6:4, 6:2.

Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 18 минут.

В следующем круге 7-я ракетка мира Чжэн сыграет против россиянки Эрики Андреевой, которая обыграла еще одну китаянку Юэ Юань на старте Открытого чемпионата США и впервые в карьере вышла во второй раунд турнира.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Аманда Анисимова (США, WC) — 4:6, 6:4, 6:2