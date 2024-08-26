Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:40

Стала известна соперница Эрики Андреевой во втором круге US Open

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Китаянка Чжэн Циньвэнь в трех сетах победила американку Аманду Анисимову в матче первого круга US Open — 4:6, 6:4, 6:2.

Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 18 минут.

В следующем круге 7-я ракетка мира Чжэн сыграет против россиянки Эрики Андреевой, которая обыграла еще одну китаянку Юэ Юань на старте Открытого чемпионата США и впервые в карьере вышла во второй раунд турнира.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Аманда Анисимова (США, WC) — 4:6, 6:4, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/5/
Теннис
US Open
Эрика Андреева
0
Читайте также
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ отреагировали на скандал с Петровым
Стало известно о пленении издевавшегося над жителями Курской области боевика ВСУ
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Правительство России поддержало переименование Ростова
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в 15 областях
Популярное видео
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Старт Рублева, Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг. Онлайн-трансляция US Open
US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (мужчины): старт Рублева и Джоковича
US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (женщины): Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг
Эрика Андреева вышла во второй круг US Open
Александр Шевченко — Доминик Кепфер: смотреть трансляцию матча US Open 2024
Касаткина одержала победу на старте US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (женщины): Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг

US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (мужчины): старт Рублева и Джоковича
Новости
RSS RSS
Все новости