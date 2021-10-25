Для участия в Australian Open необходимо пройти двойную вакцинацию

Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс заявил, что теннисистам для участия в Australian Open необходимо быть вакцинированными от коронавируса.

«Все люди, которые будут смотреть теннис, будут подвергнуты двойной вакцинации. Так же как и все работающие там. Логично, что, если вы хотите попасть в страну, чтобы принять участие в этом турнире, вы тоже должны пройти вакцинацию. Люди не хотят, чтобы их обслуживал тот, кто не привит. Они не хотят сидеть рядом с тем, кто не вакцинирован. Они совершенно справедливо говорят: «Я сделал это, почему вы не сделали?» — передает слова премьер-министра news.com.au.

Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года. На данный момент идут активные обсуждения того, на каких условиях в Мельбурн (столица штата Виктория) будут пускать участников.

По последним данным в ATP и WTA, только половина теннисистов привита. Даниил Медведев, Новак Джокович, Андрей Рублев, Стефанос Циципас пока не сделали прививку от коронавируса.