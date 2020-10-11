«Что мы знаем о космосе?» Канделаки — о победе Надаля на Roland Garros
19:42
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала победу Рафаэля Надаля в финале Roland Garros над Новаком Джоковичем — 6:0, 6:2, 7:5.
После этой победы у 34-летнего испанца 20 титулов на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он догнал швейцарца Роджера Федерера, который являлся рекордсменом в мировом теннисе. У Джоковича — 17 «шлемов».
«Что мы знаем о космосе? Надаль выиграл Roland Garros в 13-й (!) раз. Более того, он вынес Джоковича в одну калитку», — написала Канделаки на своей странице в Twitter.
Что мы знаем о космосе? Надаль выиграл Ролан Гаррос в 13-й (!) раз.— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) October 11, 2020
Более того, он вынес Джоковича в одну калитку...
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