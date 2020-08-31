Чорич прошел первый круг Открытого чемпионата США

Хорватский теннисист Борна Чорич на старте US Open в трех сетах переиграл испанца Пабло Андухара. Чорич вышел во второй круг, а Андурхар вылетел с турнира.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Борна Чорич (Хорватия, 27) — Пабло Андухар (Испания) — 7:5, 6:3, 6:1

Алехандро Давидович (Испания) — Деннис Новак (Австрия) — 3:6, 6:4, 6:3, 1:6, 6:0

Егор Герасимов (Белоруссия) — Душан Лайович (Сербия, 18) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4

Федерико Кория (Аргентина) — Джейсон Юнг (Тайвань) — 2:6, 4:6, 6:4, 6:1, 2:0 отказ 2-го игрока

Джордан Томпсон (Австралия) — Стефано Травалья (Италия) — 6:3, 6:4, 4:6, 6:2