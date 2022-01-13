Число зрителей на некоторых аренах во время Australian Open ограничат до 50 процентов

На аренах в «Мельбурн-парке», где уже проданы не более половины билетов, будет действовать правило 50-процентной заполняемости трибун во время Australian Open, информирует сайт правительства штата Виктория. Мера принята в связи с борьбой против распространения коронавируса.

«Продажа билетов будет приостановлена на отметке 50 процентов заполняемости на тех аренах, где билеты еще не распроданы до этого количества. Все билеты, приобретенные на сегодняшний день, остаются действительными, и никакие из них не будут аннулированы или заменены», — говорится в пресс-релизе.

При этом остается обязательное ношение масок и правило дистанцирования в закрытых помещениях. Также будет улучшена вентиляция.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.