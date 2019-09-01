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Чилич надеется обыграть Надаля в 1/8 финала US Open

09:09
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Победитель US Open-2014 хорват Марин Чилич готовится к тяжелой битве в матче 1/8 финала турнира против Рафаэля Надаля.

— Мне нужно будет создавать себе шансы, — цитирует официальный сайт турнира. — Он проводит прекрасный сезон и играет очень здорово. В Монреале показал классный теннис, набрал хороший ход. Мы с ним уже много раз играли, хорошо друг друга знаем.

Конечно, я должен буду хорошо подавать, играть агрессивно, стараться навязывать ему свою игру. Конечно, все равно будет тяжело. Я должен быть готовым к тяжелой битве. Надеюсь, мне удастся победить.

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