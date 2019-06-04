Четвертьфиналы мужского турнира Roland Garros прерваны из-за дождя

Четвертьфиналы мужского турнира Roland Garros были прерваны из-за погодных условий, информирует пресс-служба соревнований.

Всего приостановлено две встречи: между швейцарцами Стэном Вавринкой и Роджером Федерером в четвертом сете при счете 3:3 (общий счет 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Федерера) и между испанцем Рафаэлем Надалем и японцем Кеи Нисикори в третьем сете при счете 2-0 (6:1, 6:1, 4:2) в пользу Надаля.

Время возобновления матчей пока не уточняется.