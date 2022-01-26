Четвертьфинальный матч Australian Open между Синнером и Циципасом прервали из-за дождя

Матч 1/4 финала Australian Open между итальянцем Янником Синнером и Стефаносом Циципасом прерван из-за дождя.

Встреча была приостановлена при счете 6:3, 2:1 в пользу Циципаса. Игра проходит на «Род Лэйвер Арена». На стадионе есть возможность закрыть крышу, матч будет возобновлен после того, как это будет сделано.

Победитель матча Синнер — Циципас сыграет с победителем другого четвертьфинала между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и россиянином Даниилом Медведевым. Матч между Оже-Альяссимом и Медведевым начнется после игры Синнера и Циципаса.