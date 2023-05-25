Чесноков заявил, что соперницам Андреевой будет непросто играть с ней на «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о выступлении российской теннисистки Мирры Андреевой в квалификации «Ролан Гаррос».

«Мирра Андреева точно не будет подарком для своих соперниц. Она уже сыграла несколько матчей на турнире, почувствовала корты, в этом заключается ее преимущество перед остальными соперницами. Наверное, только Свентек не испытает с ней проблем, но если идти по рейтингу дальше, то она будет непростым соперником для всех остальных теннисисток. При хорошем жребии она, возможно, пройдет один или несколько кругов», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

25 мая Андреева в финале квалификации обыграла Камилу Осорио из Колумбии и вышла в основную сетку «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции будет проходить с 28 мая по 11 июня.