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Сегодня, 19:38

Чесноков заявил, что Медведеву придется непросто в матче второго круга с Джере

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-теннисист Андрей Чесноков оценил следующего соперника Даниила Медведева, Ласло Джере, на Открытом чемпионате Франции 2022 года.

«Это будет трудное испытание для Медведева. Джере — очень хороший игрок. Он доставил много сложностей на турнире в Белграде Новаку Джоковичу, который выиграл у него только в решающем сете. Все-таки он не 103-я ракетка мира, как Багнис. Он очень хороший теннисист в расцвете своих сил, и у него очень много побед. Иногда игрок с 50-х строчек рейтинга попадает в такую колею драйва, что выступает на уровне двадцатки или десятки. Этот матч не будет простым», — заявил Чесноков в интервью RT.

Игра между Медведевым и Джере состоится в среду, 25 мая. Россиянин занимает второе место в рейтинге, серб — 56-е.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1007206-chesnokov-medvedev-dzhere
Roland Garros
Даниил Медведев
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