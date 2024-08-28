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Чесноков: «Хорошо, что Медведев проиграл один сет Лайовичу»

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что Даниил Медведев на US Open забыл о прошлых поражениях.

«Даня хорошо играл в первом круге, видно было, что он забыл о своих предыдущих поражениях. Во втором сете хорошо сыграл Лайович, а после этого Медведев стал потрясающие двигаться, все доставать. У соперника просто «закончился бензин». Очень хорошо, что он проиграл один сет, так Даня будет лучше готов к плотным матчам», — сказал Чесноков ТАСС.

Медведев победил в первои круге турнира Большого шлема серба Душана Лайовича со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.

Источник: ТАСС
US Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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