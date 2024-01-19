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Сегодня, 22:13

Чесноков: «Организм Медведева в матче с Руусувуори перенес колоссальное утомление»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о позднем окончании матча россиянина Даниила Медведева с финном Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Российский спортсмен победил в пяти сетах (3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0). Игра завершилась в 3.40 ночи по местному времени.

«Я сам был в АТР-туре много лет, я знаю, что такое играть поздние матчи. Когда игра заканчивается глубокой ночью, то у организма спортсмена колоссальное утомление. Это не командный вид спорта, здесь нет замен. Был недавно прецедент, когда Синнер закончил играть ночью. Он просто отказался от участия в том турнире, он не вышел на корт на следующий день. И было много комментариев на эту тему, в том числе от известных игроков — Вавринки, Рууда. Расписание должно быть составляться более логично. Я не понимаю организаторов турнира», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Следующим соперником 27-летнего россиянина станет канадец Феликс Оже-Альяссим. Матч между ними пройдет 20 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-organizm-medvedeva-v-matche-v-ruusuvuori-perenes-kolossal-noe-utomlenie/
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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