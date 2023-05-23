Чесноков выделил четырех фаворитов Открытого чемпионата Франции

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков назвал основных претендентов на победу на «Ролан Гаррос».

«На мой взгляд, четыре игрока будут главными претендентами на победу в Париже. Это Хольгер Руне, Новак Джокович, Карлос Алькарас и Даниил Медведев. А уже после них идут все остальные. Среди них Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Андрей Рублев. Ну и, естественно, в этот список входит Рафаэль Надаль. Он точно не проиграет на «Ролан Гаррос» ни одного матча», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

18 мая испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о том, что он пропустит «Ролан Гаросс». Испанец выигрывал этот турнир рекордные 14 раз.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 28 мая по 11 июня.