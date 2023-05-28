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Сегодня, 23:10

Чесноков: «Рублев должен достаточно комфортно пройти Муте в следующем матче, Андрей лучше него»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над сербом Ласло Дьере в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Очень тяжелый матч, соперник хорошо играл. Во всех отношениях Андрей провел хороший матч. Я думаю, этот матч был сложнее, чем тот, который будет во втором круге. Третий сет был переломным для Андрея, и он его преодолел. Дьере играл очень здорово, других соперников он бы мог обыграть. Рублев должен достаточно комфортно пройти Муте в следующем матче, что тот может сделать? По игре, по темпу, по всем показателям — Рублев лучше него», — цитирует Чеснокова Metaratings.ru.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Рублев сыграет против француза Корантена Муте, который ранее одержал победу над своим соотечественником Артуром Казо. Матч между теннисистами пройдет 31 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/chesnokov-rublyov-dolzhen-proiti-mute-vo-vtorom-kruge-rolan-garros-andrei-luchshe-nego-254682/
Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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