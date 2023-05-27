Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:16

Чесноков: «Сейчас это другой Медведев, который может претендовать на титул «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что Медведев может претендовать на победу на «Ролан Гаррос».

«Медведев в Монте-Карло и Мадриде — другой игрок. Сейчас это абсолютно другой Медведев, который может претендовать на титул «Ролан Гаррос». Хочется посмотреть на начало турнира, на стремления игроков, но выступление Даниила в Риме показало, что он в очень хорошей форме», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

21 мая Медведев выиграл турнир серии «мастерс» в Риме. Для 27-летнего россиянина этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году.

Открытый чемпионат Франции будет проходить с 28 мая по 11 июня.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10900178-chesnokov-sejchas-eto-absolyutno-drugoj-medvedev-kotoryj-mozhet-pretendovat-na-titul-rolan-garros.html
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Паралимпиец пообещал Костомарову ад и обвинил Романа. Мир фигурного катания возмущен
Двое военнослужащих погибли после атаки дрона-камикадзе в Брянской области
СМИ назвали последствия для Украины от появления ядерного оружия в Белоруссии
Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Кто возьмет «Ролан Гаррос» в отсутствии Надаля? Шансы Джоковича, Медведева и Руне
Медведев: «У меня больше ожиданий от «Ролан Гаррос», чем обычно»
16-летняя Мирра Андреева приковала к себе внимание в Париже. Ее называют новой Шараповой
Медведеву повезло с жеребьевкой «Ролан Гаррос». Россиянин избежит самых опасных соперников до финала
Медведев встретится с игроком из квалификации в первом круге «Ролан Гаррос»
Селиваненко согласился с Чесноковым в вопросе фаворитов Открытого чемпионата Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко поделился ожиданиями от выступления россиянок на Открытом чемпионате Франции
Новости
RSS RSS
Все новости