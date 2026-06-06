Чесноков считает Зверева фаворитом финала «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков назвал своего фаворита в финале «Ролан Гаррос».

В решающем матче встретятся итальянец Флавио Коболли и немец Александр Зверев.

«Я думаю, что матч Зверева с Меншиком был настоящим финалом. Меншик весь турнир играл потрясающе, но Зверев смог его победить и заслуженно вышел в финал. Я думаю, что он теперь будет явным фаворитом. Конечно, мне хотелось бы, чтобы он выиграл. В свое время я играл с его отцом в сборной СССР. Александр уже несколько раз проигрывал в финалах турниров Большого шлема, и хотя бы одну победу он заслужил», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Ранее Зверев обыграл чеха Якуба Меншика (7:5, 6:2, 3:6, 6:3), а Коболли вышел в финал после снятия соотечественника Маттео Арнальди.

Матч между Зверевым и Коболли пройдет 7 июня.