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Сегодня, 13:54

Чесноков считает теннисистку Соболенко фаворитом финала US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что белорусская теннисистка Арина Соболенко будет фаворитом финального матча US Open-2024 против американки Джессики Пегулы.

«Соболенко играет очень сильно и мощно на этом турнире, я думаю, она будет фаворитом, — цитирует Чеснокова ТАСС. — Если у нее не будет каких-то психологических сбоев, что с ней иной раз случается, то она должна выиграть этот матч. На харде с ней мало кто может соревноваться, когда она в хорошей форме. Конечно, трибуны будут болеть за Пегулу, и это может сбивать, но если Арина соберется, ее будет очень сложно остановить».

Матч между Соболенко и Пегулой пройдет 7 сентября и начнется в 23.00 мск.

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Андрей Чесноков
Арина Соболенко
Джессика Пегула
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