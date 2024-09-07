Чесноков считает теннисистку Соболенко фаворитом финала US Open

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что белорусская теннисистка Арина Соболенко будет фаворитом финального матча US Open-2024 против американки Джессики Пегулы.

«Соболенко играет очень сильно и мощно на этом турнире, я думаю, она будет фаворитом, — цитирует Чеснокова ТАСС. — Если у нее не будет каких-то психологических сбоев, что с ней иной раз случается, то она должна выиграть этот матч. На харде с ней мало кто может соревноваться, когда она в хорошей форме. Конечно, трибуны будут болеть за Пегулу, и это может сбивать, но если Арина соберется, ее будет очень сложно остановить».

Матч между Соболенко и Пегулой пройдет 7 сентября и начнется в 23.00 мск.