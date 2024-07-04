Чесноков считает теннисиста Сафиуллина фаворитом в матче с Махачем

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российский теннисист Роман Сафиуллин будет фаворитом в матче второго круга Уимблдона против чеха Томаша Махача.

Сафиуллин в первом круге турнира «Большого шлема» победил аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4.

«В первом круге Роман сыграл потрясающий матч. Он проиграл два сета, но потом понял, что ему нечего терять, и начал сильнее бить. Инициатива после второго сета полностью перешла к нему. Во втором круге его ждет Махач, это непростой соперник. Чех проводит хороший сезон, а у Сафиуллина было много провалов. Но после таких матчей, как у Романа, приходит уверенность, так что для меня он фаворит», — приводит слова Чеснокова ТАСС.