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Сегодня, 16:49

Чесноков считает, что юниоры радуют всех любителей тенниса в России своими результатами

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о выступлениях российских юниоров.

«Наши юниоры показывают хорошую игру и радуют своими результатами всех болельщиков тенниса в России. Здорово, что в этом году у нас есть свой представитель в финале, это очень хорошо для нашего тенниса. Жалко, конечно, что Алина Корнеева проиграла сегодня, но я видел ее игры в этом сезоне я уверен, что ее ждет большое будущее. Что касается Демина, я за ним следил не так много, посмотрим, что из него выйдет», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

15 июля российская теннисистка Алина Корнеева потерпела поражение от чешки Николы Бартунковой в полуфинале юниорского Уимблдона. Россиянин Ярослав Демин обыграл американца Дарвина Бланша и вышел в финал мужского турнира. В финале юниорского Уимблдона Демин сыграет против Генри Сирла из Великобритании.

Источник: https://tass.ru/sport/18283127
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
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