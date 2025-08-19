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19 августа 2025, 11:52

Чесноков: «Участие в миксте US Open будет хорошей тренировкой для Медведева и Андреевой»

Сергей Ярошенко

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал участие российских теннисистов Даниила Медведева и Мирры Андреева в предстоящем микст-турнире на US Open.

«Очень оригинальный формат придумали. Раньше многие одиночники игнорировали пары на турнирах «Большого шлема», а теперь удалось собрать многих звезд. Турнир будет очень интересным и зрелищным. Я думаю, что для Медведева и Андреевой это будет очень хорошей тренировкой. Трудно сказать, получится ли у них почувствовать друг друга, от этого будет многое зависеть. Джокович умеет хорошо играть в паре, чего пока нельзя сказать о Медведеве, так что пройти первый круг будет непросто. Но я не думаю, что победа является главным для участников этого турнира, возможность потренироваться намного важнее», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В первом круге 29-летний Медведев и 18-летняя Андреева сыграют против сербов Новака Джоковича и Ольги Данилович.

Турнир смешанных пар на US Open пройдет с 19 по 21 августа. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября.

Источник: ТАСС
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Теннис
US Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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