Чесноков считает, что участие в квалификации не помешает Карацеву хорошо выступить на «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российский теннисист Аслан Карацев выглядит увереннее после большого количества матчей, поэтому участие в квалификации к «Ролан Гаррос» пойдет ему на пользу.

«Конечно, Карацеву участие в квалификации не помешает хорошо выступить в основной части турнира, а только пойдет на пользу. Карацев чем больше матчей играет, тем увереннее выглядит потом. Вспомните, как он играл в Австралии в 2021 году, он там из квалификации до полуфинала прошел. В Мадриде он показал хорошее выступление. Думаю, что здесь он тоже может неплохо сыграть», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В первом круге Карацев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Рейтинг россиянина на момент составления заявочных списков к «Ролан Гаррос» не позволил ему попасть в основную сетку напрямую, Карацев попал в нее через квалификацию.

«Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 10 июня. Действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль, пропускающий турнир из-за травмы.