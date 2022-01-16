Чесноков считает, что у российских теннисистов есть шансы дойти до полуфинала Australian Open

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от Australian Open-2022.

«Медведев в достаточно хорошей форме после пробных матчей на ATP Cup. Можно сказать, что он в порядке. Рублев же недавно переболел коронавирусом. Не знаю, насколько он готов играть. Наверное, ему пришлось пропустить 5-6 дней. Когда готовишься к такому важному турниру, надо ежедневно себя поддерживать. Карацев недавно выиграл турнир, что дает ему хорошие возможности. Но надо быть свежим и оставить эмоции на Australian Open. Не так просто играть после победы первый тур. У наших ребят есть хороший потенциал. Российский мужской теннис находится на подъеме. Если мы даже не увидим в четвертьфинале Хачанова, то одного из наших мы точно увидим в четвертьфинале или даже в полуфинале», — сказал Чесноков «СЭ».

В первом круге турнира Даниил Медведев (2) встретится со швейцарцем Генри Лааксоненом. Андрей Рублев (5) сыграет против итальянца Джанлуки Маджера. Аслан Карацев (18) в первом круге сыграет с испанцем Хауме Мунаром, Карен Хачанов (28) — с американцем Денисом Кудлой.

Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).