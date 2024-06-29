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Сегодня, 14:03

Чесноков считает, что сложно оценить подготовку Хачанова перед Уимблдоном

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 бывший российский теннисист Андрей Чесноков о перспективах россиянина Карена Хачанова на Уимблдон.

«Хачанов сыграл всего два матча на траве в июне и оба проиграл. Когда так мало игр, сложно оценить подготовку и перспективы теннисиста перед стартом турнира. Хотелось бы видеть у игрока результаты на траве перед Уимблдоном», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 1 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-slozhno-otsenit-podgotovku-i-perspektivy-hachanova-pered-uimbldonom-iz-za-malogo-kolichestva-matchej-na-trave/
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