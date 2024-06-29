Чесноков считает, что сложно оценить подготовку Хачанова перед Уимблдоном

Финалист Кубка Дэвиса-1995 бывший российский теннисист Андрей Чесноков о перспективах россиянина Карена Хачанова на Уимблдон.

«Хачанов сыграл всего два матча на траве в июне и оба проиграл. Когда так мало игр, сложно оценить подготовку и перспективы теннисиста перед стартом турнира. Хотелось бы видеть у игрока результаты на траве перед Уимблдоном», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».