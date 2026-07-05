Чесноков считает, что Сафиуллин может обыграть Джоковича на Уимблдоне

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил шансы Романа Сафиуллина в матче четвертого круга Уимблдона против Новака Джоковича.

«Рома играет просто потрясающе на этом турнире. Перед каждым матчем мне казалось, что из-за долгого пребывания на корте ему не должно хватать сил, но последний матч он уже выиграл в трех сетах. Он поймал кураж и очень здорово играет по месту, грамотно направляет мячи. С такой игрой он может победить Джоковича, хотя, конечно, Новак фаворит», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Матч между 28-летним россиянином и 39-летним сербом пройдет 5 июля.