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Сегодня, 13:42

Чесноков считает, что Рублев в будущем сможет выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о выступлении российского теннисиста Андрея Рублева на турнире «Большого Шлема».

«Я считаю, что Рублеву часто не везло с соперниками, он три раза проиграл Медведеву, два раза Джоковичу. Мало кто в мире сейчас может их обыграть. Андрею, главное, не расстраиваться и продолжать работать. Девять раз выйти в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» не каждому удается, и я уверен, что он сможет преодолеть эту стадию, у него все для этого есть», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Рублев является шестой ракеткой мира. На счету 25-летнего теннисиста 14 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, два титула он завоевал в текущем сезоне.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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