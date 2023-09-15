Чесноков считает, что Рублев в будущем сможет выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о выступлении российского теннисиста Андрея Рублева на турнире «Большого Шлема».

«Я считаю, что Рублеву часто не везло с соперниками, он три раза проиграл Медведеву, два раза Джоковичу. Мало кто в мире сейчас может их обыграть. Андрею, главное, не расстраиваться и продолжать работать. Девять раз выйти в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» не каждому удается, и я уверен, что он сможет преодолеть эту стадию, у него все для этого есть», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Рублев является шестой ракеткой мира. На счету 25-летнего теннисиста 14 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, два титула он завоевал в текущем сезоне.