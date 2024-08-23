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Сегодня, 11:33

Чесноков считает, что россиянин Рублев может далеко пройти на US Open

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил перспективы российского теннисиста Андрея Рублева на US Open.

«Андрей Рублев сейчас находится в очень хорошей форме. Мне кажется, мячи в Америке чуть полегче, и он ими здорово играет. Я думаю, что Рублев может далеко пройти на US Open», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Матчи основной сетки турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке пройдут с 26 августа по 8 сентября. В первом круге Рублев сыграет против бразильца Тьяго Уайлда.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США будет составлять 75 миллионов долларов.

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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