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Сегодня, 14:50

Чесноков считает, что россияне провалили мужской одиночный турнир на Australian Open

Владислав Маслов
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российские теннисисты выступили ниже своих возможностей в мужском одиночном турнире на Australian Open.

Лучшим из россиян стал Карен Хачанов, дошедший до третьего круга. У женщин Анастасия Павлюченкова дошла до четвертьфинала одиночного турнира, а Мирра Андреева и Диана Шнайдер — до полуфинала парного турнира.

«Мужчины этот Australian Open явно провалили, выступили ниже своих возможностей, но девушки выступили хорошо. Если складывать выступления, то получилось довольно неплохо. Очень порадовала Павлюченкова, она одержала несколько очень хороших побед. И молодцы девчонки, дошедшие до полуфинала в паре. Жаль, что не удалось выиграть», — сказал Чесноков ТАСС.

Australian Open является первым в сезоне турниром «Большого шлема». Призовой фонд соревнований — более 59,7 миллиона долларов.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
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