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Чесноков: «У Медведева и Алькараса равные шансы на выход в финал Уимблдона»

Сергей Разин
корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинала Уимблдона-2024 между испанцем Карлосом Алькарасом и Даниилом Медведевым.

«У Медведева был очень тяжелый матч против Янника Синнера, а у Алькараса путь к полуфиналу получился более простым. Я думаю, Даня успел восстановиться, все-таки у него было два дня. Я не знаю, кто выиграет, но Алькарас играет очень мощно и попадает много сложных мячей, он умеет играть против Медведева. С другой стороны, Медведев сейчас очень хорошо двигается, цепляется за все мячи.

Если он будет подавать так же, как в матче против Синнера, то шансы у него будут. Думаю, что матч будет трудным для обоих, и шансы выйти в финал Уимблдона у них равные. Они играли в полуфинале в прошлом году, и тогда Алькарас достаточно комфортно выиграл, но я думаю, что сейчас Даня сыграет лучше", — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Полуфинальная встреча между Алькарасом и Медведевым сегодня, 12 июля.

Источник: ТАСС
Уимблдон
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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