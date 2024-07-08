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Чесноков считает, что Медведев показал неплохую игру против Димитрова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Даниил Медведев неплохо играл против болгарина Григора Димитрова в четвертом круге Уимблдона.

Встреча завершилась отказом Димитрова продолжать борьбу из-за травмы при счете 5:3 в пользу Медведева в первом сете.

«К сожалению, борьбы не получилось в матче. Григор сначала вел 3:1, потом Медведев его догнал, а потом с ним что-что случилось. Честно говоря, я не понял, что с ним произошло, он упал, но вроде это не выглядело катастрофически, на траве и не такое бывало. Даня играл неплохо, хорошо подавал. То, что матч так закончился, с одной стороны, не очень хорошо, а с другой, Медведев не потерял много сил, которые ему понадобятся в четвертьфинале», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В четвертьфинале российский теннисист сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Григор Димитров
Даниил Медведев
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