Чесноков считает, что Медведев показал неплохую игру против Димитрова

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Даниил Медведев неплохо играл против болгарина Григора Димитрова в четвертом круге Уимблдона.

Встреча завершилась отказом Димитрова продолжать борьбу из-за травмы при счете 5:3 в пользу Медведева в первом сете.

«К сожалению, борьбы не получилось в матче. Григор сначала вел 3:1, потом Медведев его догнал, а потом с ним что-что случилось. Честно говоря, я не понял, что с ним произошло, он упал, но вроде это не выглядело катастрофически, на траве и не такое бывало. Даня играл неплохо, хорошо подавал. То, что матч так закончился, с одной стороны, не очень хорошо, а с другой, Медведев не потерял много сил, которые ему понадобятся в четвертьфинале», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В четвертьфинале российский теннисист сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.