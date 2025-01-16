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Чесноков: «Если Медведев ничего не поменяет, он быстро вылетит и не дойдет до решающих матчей»

Даниил Аршавский
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал неудачное начало выступления россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии.

14 января 28-летний россиянин переиграл 418-ю ракетку мира Касидита Самрея в матче первого круга Australian Open, уступив тайскому теннисисту во втором и третьем сетах.

«Пока Медведев очень тяжело играет, он плохо двигался, не очень хорошо подавал. Трудно сказать, с чем связана такая невнятная игра. Если он ничего не поменяет, он быстро вылетит и не дойдет до решающих матчей. Вряд ли это случится в матче против Тьена, но это вполне может произойти в следующем круге, если Медведев не прибавит», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Во втором круге первенства российский теннисист встретится с американцем Лернером Тином.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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