Чесноков считает, что матч с Медведевым был одним из лучших в карьере Оже-Альяссима

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4) в четвертьфинале Australian Open.

«Оже-Альяссим играл один из самых лучших матчей в карьере, — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru». — К Медведеву, при том что он ранее проиграл сет Чиличу 2:6 и провел тяжелую игру, он подошел достаточно свежим. И обрел такую невероятную форму, что играл матч жизни. От него шло давление и инициатива. Сравнивая с матчем на US Open, где он проиграл три сета подряд, это небо и земля.

Медведев молодец, что все-таки не сдался, играл до конца, уступая 0:2 по сетам. Выиграл этот третий сет на тай-брейке — конечно, это было чудовищно. Это ж, надо такую силу воли иметь, такую физическую подготовку! Мне было тяжело смотреть, потому что два игрока были безумно изнурены, им было крайне тяжело играть, но при этом они играли — и еще как! С каждым очком они творили чудеса. Даня молодец при счете 4:3, когда здорово подал на брейк-пойнте. И в заключительном сете, ведя 5:4, было 15:40, можно было подумать, что Даня сломался. Усталость бешеная, казалось, нет энергии, но как он поддавил, как здорово сыграл».

В полуфинале турнира Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который ранее победил итальянца Янника Синнера (6:3, 6:4, 6:2).