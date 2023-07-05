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Сегодня, 15:52

Чесноков считает, что Кудерметова может далеко пройти на Уимблдоне-2023

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Вероника Кудерметова может показать хороший результат на Уимблдоне-2023.

«Кудерметова хорошо начал турнир, одержала неплохую победу. Она умеет хорошо играть на траве, в 2021 году она вместе с Леной Весниной в паре доходила до финала. Она может хорошо подавать и выигрывать розыгрыши в два-три удара, что на траве очень полезно, поэтому она вполне может далеко зайти на Уимблдоне», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В первом круге турнира Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи. Ее следующей соперницей станет чешка Маркета Вондроусова. Матч между российской и чешской теннисистками пройдет 6 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/18196373
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Вероника Кудерметова
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