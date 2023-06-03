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Сегодня, 09:53

Чесноков считает, что Гауфф будет играть под огромным давлением в матче с Андреевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что матч третьего круга Открытого чемпионата Франции против российской теннисистки Мирры Андреевой будет психологически сложным для американки Кори Гауфф.

«Для Гауфф Андреева — это точно не подарок, особенно с учетом того, что должна защищать очки за прошлогодний финал. На Гауфф будет оказываться огромное давление. Она сама, будучи молодой теннисисткой, оказалась в такой роли, что будет противостоять девочке, которая будет лезть всем телом. Не так давно такой девочкой, которая лезла на более опытных соперниц, была сама Гауфф, поэтому интересно будет посмотреть, как она будет справляться с давлением. Мне кажется, что у Мирры есть шанс на победу. Она никого не боится и прибавляет с каждым турниром», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч между Андреевой и Гауфф пройдет 3 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17918857
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Мирра Андреева
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