Чесноков считает, что Джокович не сможет больше выиграть турнир «Большого шлема»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что теннисист Новак Джокович вряд ли сможет выиграть еще один турнир «Большого шлема»

«Джокович потрясающе играл до травмы. Но видите, в четвертьфинале он играл на обезболивающих, однако нельзя же все время их принимать. Он игрок высочайшего уровня, но ему в этом году исполнится уже 38 лет, восстановление проходит медленнее. Он мог бы выиграть турнир «Большого шлема», если бы был полностью здоров, но я думаю, что больше победить уже не получится», — цитирует Чеснокова ТАСС.

На Australian Open-2025 37-летний серб дошел до полуфинала, где снялся по ходу матча против немца Александра Зверева. Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема».