Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:01

Чесноков считает американца Тиафо фаворитом в матче с Хачановым

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал, кого считает фаворитом в матче третьего круга Australian Open, в котором встретятся россиянин Карен Хачанов и американец Френсис Тиафо.

«Я думаю, что фаворит в этой паре Тиафо. Он стал играть стабильно и уверенно с прошлого года. Карену важно будет справиться с подачей Френсиса. Подача американца создает много проблем его соперникам. Карен, конечно, может его обыграть, но я сказал, кого считаю фаворитом в этой паре», — цитирует «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Матч между российским и американским теннисистами пройдет в пятницу, 20 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chesnokov-schitaet-tiafo-favoritom-v-matche-s-hachanovy-m/
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
0
Читайте также
Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Дмитриева объяснила ранний вылет 10 российских теннисисток с Australian Open
Петрова назвала вылет российских теннисисток с Australian Open стечением обстоятельств
Джокович поделился тревожными мыслями о своем физическом состоянии
Петрова: «Рублеву предстоят очень сложные матчи на Australian Open»
Андрей Чесноков дал прогноза на матч между Даниилом Медведевым и Себастьяном Кордой
Новак Джокович попросил вывести зрителя с трибун по ходу матча на Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петрова назвала вылет российских теннисисток с Australian Open стечением обстоятельств

Дмитриева объяснила ранний вылет 10 российских теннисисток с Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости